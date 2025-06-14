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Дорожная полиция Азербайджана предупредила выпускников

First News Media10:05 - Сегодня
Дорожная полиция Азербайджана предупредила выпускников

Главное управление дорожной полиции Азербайджана сделало предупреждение в связи с «Последним звонком».

Главное управление дорожной полиции Азербайджана распространило официальное заявление, приуроченное к сегодняшним мероприятиям «Последнего звонка», проходящим в общеобразовательных учреждениях страны, сообщает 1news.az.

В сообщении указано, что сотрудники дорожной полиции работают в усиленном режиме по всей стране, обеспечивая безопасность участников дорожного движения.

«К сожалению, опыт прошлых лет показывает, что иногда выпускники садятся за руль автомобилей, принадлежащих членам семьи, создавая угрозу как для себя, так и для окружающих. Такие действия являются не только нарушением закона, но и представляют серьёзную опасность для жизни и здоровья», — говорится в заявлении.

Ведомство обращается к родителям и выпускникам с напоминанием: управление транспортным средством допускается только лицами, имеющими водительские права, и соблюдение этого требования — это не только юридическая, но и моральная ответственность каждого.

Главное управление дорожной полиции повторно предупреждает:

* Управление автомобилем без водительских прав влечёт административную ответственность;

* Создание условий для подобных случаев недопустимо и свидетельствует о безответственном поведении;

* Контроль за громкими, опасными и вызывающе неуважительными по отношению к обществу действиями будет усилен.

«Поздравляем всех выпускников с этим знаменательным днём и желаем им успехов на жизненном пути.

Соблюдайте рекомендации — ведь одна неосторожность может обернуться пожизненным сожалением», — отмечает дорожная полиция.

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