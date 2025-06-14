Тяжелая авария в Баку: пешеход оказался под колесами автобуса - ВИДЕО

На улице Гасан бека Зардаби в Ясамальском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту №18.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в компании-перевозчике.

Отмечается, что в 07:45 два человека, пытавшиеся перейти дорогу в не предназначенном для пешеходов месте, внезапно выбежали на проезжую часть. В этот момент автобус, двигавшийся со скоростью 30-35 км/час, сбил одного из них.

Пострадавший был немедленно доставлен в больницу, но спасти его жизнь не удалось.

По данному факту проводится расследование.