Тяжелая авария в Баку: пешеход оказался под колесами автобуса - ВИДЕО
На улице Гасан бека Зардаби в Ясамальском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту №18.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в компании-перевозчике.
Отмечается, что в 07:45 два человека, пытавшиеся перейти дорогу в не предназначенном для пешеходов месте, внезапно выбежали на проезжую часть. В этот момент автобус, двигавшийся со скоростью 30-35 км/час, сбил одного из них.
Пострадавший был немедленно доставлен в больницу, но спасти его жизнь не удалось.
По данному факту проводится расследование.
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