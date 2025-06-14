14 июня международное сообщество отмечает Всемирный день донора крови (World Blood Donor Day).

Это повод напомнить о заслугах миллионов добровольцев, которые безвозмездно сдают свою кровь, чтобы подарить другим шанс на продолжение жизни. Их щедрость спасает людей от смерти, сплачивает общество и является выражением духа солидарности.

Как передает АЗЕРТАДЖ, эта памятная дата – не только дань благодарности донорам, но и возможность обратить внимание на неизменно острую потребность в регулярном донорстве безопасной крови.

Ежегодно в мире собирается около 118,5 миллиона донаций крови. Из них 40 процентов приходится на страны с высоким уровнем дохода, где проживает 16 процентов населения мира.

Между странами с низким и высоким уровнем дохода имеются значительные различия в степени доступности безопасной крови. Показатель донорства цельной крови является индикатором общего наличия крови в стране.

Медианное значение показателя донорства крови в странах с высоким уровнем дохода составляет 31,5 донации на 1000 человек. Тем не менее этот показатель составляет 16,4 донации на 1000 человек в странах с уровнем дохода выше среднего, 6,6 донации на 1000 человек в странах с уровнем дохода ниже среднего и 5 донаций на 1000 человек в странах с низким уровнем дохода.

Доноры крови

Согласно данным о гендерных характеристиках доноров крови, 33 процента донаций крови в мире обеспечивается женщинами, хотя этот показатель варьируется в широких пределах. В 15 из 113 стран, предоставляющих информацию, доноры-женщины предоставляют менее 10 процентов донаций.

Возрастной профиль доноров крови показывает, что пропорционально больше молодых людей сдают кровь в странах с низким и средним уровнем дохода, чем в странах с высоким уровнем дохода.

Существуют три типа доноров крови: добровольные, сдающие кровь безвозмездно; семейные/заместительные; платные.

Надлежащие и надежные запасы безопасной крови могут быть обеспечены на устойчивой основе регулярного, добровольного, безвозмездного донорства крови. Такие доноры являются также самой безопасной группой доноров, так как среди них отмечается самый низкий уровень распространенности передаваемых кровью инфекций. Резолюция Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA63.12 призывает все государства-члены развивать национальные системы обеспечения крови на основе добровольного безвозмездного донорства крови и работать над достижением цели по самообеспеченности.

Поступающие в ВОЗ данные свидетельствуют о значительном увеличении количества добровольных безвозмездных донаций крови в странах с низким и средним уровнем дохода.

Согласно имеющимся данным, в 119 странах с 2008 по 2018 год показатели безвозмездной сдачи крови добровольными донорами возросли на 10,7 миллиона донаций. Самое значительное увеличение количества добровольных безвозмездных донаций крови наблюдалось в Регионе Юго-Восточной Азии (127 процентов), за которым следуют Регион стран Америки (81 процент) и Африканский регион (81 процент). Максимальный рост в абсолютных значениях был зарегистрирован в Регионе Западной части Тихого океана (4,15 миллиона донаций), за которым следуют Регион Юго-Восточной Азии (3,05 миллиона) и Африканский регион (1,53 миллиона донаций).

Отмечается, что 79 стран формируют более 90 процентов своих запасов крови за счет добровольных безвозмездных донаций (38 стран с высоким уровнем дохода, 33 страны со средним уровнем дохода и восемь стран с низким уровнем дохода). В 54 странах более 50 процентов запасов крови все еще обеспечивается семейными/ заместительными или платными донорами (восемь стран с высоким уровнем дохода, 36 стран со средним уровнем дохода и 10 стран с низким уровнем дохода).

Сдавайте кровь, ‎дарите надежду: вместе спасаем жизни

Кампания этого года посвящена надежде, которую приносит каждая капля донорской крови. Каждый год в переливании крови нуждаются миллионы пациентов, и каждый акт донорства становится для них источником надежды.

Цели кампании этого года: повысить осведомленность общественности о критической потребности в донорской крови и плазме и о том, какую роль их наличие играет в жизни пациентов; мотивировать как новых, так и традиционных доноров к регулярной сдаче крови для поддержания стабильного и достаточного запаса донорской крови; подчеркнуть вклад доноров крови в улучшение показателей здоровья и благополучия населения и пропагандировать ценности солидарности, сострадания и взаимопомощи посредством практики донорства крови; мобилизовать поддержку со стороны правительственных органов и партнеров в области развития в целях вложения средств и ресурсного обеспечения национальных программ донорства крови для достижения всеобщего доступа к безопасным гемотрансфузионным услугам во всем мире.