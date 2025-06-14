В Баку спасен 26-летний мужчина, тонувший в море - ВИДЕО

В Баку спасен молодой человек, находившийся в опасности утопления в Каспийском море.

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация об угрозе утопления одного человека на территории Приморского национального парка в Сабаильском районе Баку.

Как сообщили 1news.az в МЧС, на место происшествия незамедлительно был направлен водолазно-поисковый отряд Государственной службы контроля над малыми судами и спасения на водах «Бакинский бульвар».

Благодаря оперативным спасательным действиям, водолазы вытащили из воды находившегося в опасности утопления гражданина — 1999 года рождения, Парвиза Фахраддин оглу Асадова. Он был передан соответствующим структурам.