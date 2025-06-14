Fars: Иран может ударить по базам США на Ближнем Востоке в ответ на атаки Израиля

Иран продолжит наносить удары по Израилю, операция в ответ на израильскую атаку не окончена.

Об этом агентству Fars сообщил источник, близкий к военному руководству исламской республики.

«Это противостояние не закончится ограниченными действиями прошлой ночи. Иран продолжит наносить удары.

Эти действия будут весьма болезненными для агрессоров и заставят их раскаяться в содеянном», - сказал собеседник.

Следующим этапом операции Ирана против Израиля могут стать удары по военным базам США на Ближнем Востоке, добавил военный источник.

«Война, которую путем агрессии начал сионистский режим (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС), в ближайшие дни распространится на все оккупированные этим режимом территории и американские базы в регионе, а агрессоры станут объектом решительного и широкомасштабного ответного удара со стороны Ирана»- сказал собеседник агентства.

Источник: ТАСС