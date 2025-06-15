МИД Вьетнама подтвердил, что страна официально стала партнером БРИКС - ОБНОВЛЕНО

Вьетнам присоединился к БРИКС в качестве страны - партнера объединения.

Это подтвердила директор департамента информации и печати вьетнамского МИД Фам Тху Ханг, комментируя сообщения иностранных СМИ о том, что председательствующая сейчас в БРИКС Бразилия объявила о наделении Вьетнама статусом страны - партнера группы.

"Вьетнам стал страной - партнером БРИКС, желая внести активный вклад в усиление голоса и роли развивающихся стран, продвигая международную солидарность и инклюзивный многосторонний подход, основанный на уважении международного права", - заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства. По ее словам, в духе активной, всеобъемлющей и эффективной международной интеграции Вьетнам вносит практический вклад в работу многосторонних механизмов, организаций и форумов, тем самым способствуя миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире. "То, что Вьетнам стал страной - партнером БРИКС, подтверждает последовательную внешнюю политику страны, направленную на независимость, самодостаточность, многосторонность и диверсификацию внешних отношений, чтобы быть другом, надежным партнером, активным и ответственным членом международного сообщества", - добавила она.

2025/06/14 12:40

Министерство иностранных дел (МИД) Бразилии заявило, что Вьетнам присоединился к объединению в качестве страны-партнера, передает ТАСС.

Как сообщили в ведомстве, Вьетнам стал уже десятым официальным партнером объединения. Вьетнам «разделяет вместе с членами БРИКС приверженность более инклюзивному и представительному международному порядку», говорится в заявлении бразильского министерства.

В текущем году страной-председателем БРИКС является Бразилия. Ключевым событием в рамках ее председательства станет грядущий саммит, который пройдет в Рио-де-Жанейро с 6 по 7 июля. В прошлом году объединение сообщества возглавляла Россия.