Офис Нетаньяху: Израиль расширяет масштаб операции в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет масштаб военной операции против иранской ядерной программы, которая проводится на территории исламской республики.

Об этом сообщил советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

«ЦАХАЛ расширяет масштабную операцию на территории Ирана, направленную против его (Тегерана - прим. ТАСС) ядерной программы и в ответ на продолжающуюся агрессию [иранского] режима. Удары наносятся по десяткам ключевых объектов, включая пусковые установки баллистических ракет, военные базы и стратегическую инфраструктуру, на основе точных разведданных»,- написал Гендельман в своем Telegram-канале.

Источник: ТАСС