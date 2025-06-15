В Шабране перевернулся автомобиль, погиб трехлетний ребенок

На трассе Баку-Губа в Шабранском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб трехлетний ребенок.

Об этом Report сообщили в Главном управлении дорожной полиции МВД.

Согласно информации, автомобиль Hyundai SantaFe с госрегистрационным знаком 10-TK-527, которым управлял житель Баку Халилов Тейюб Мамед оглу, 1986 года рождения, вышел из-под управления и перевернулся.

Находившийся в автомобиле трехлетний сын водителя Х.Ф. скончался от полученных травм. Другие пассажиры, Абдуллаева Севиндж, 1962 года рождения, и Абдуллаева Шабнам, 1988 года рождения, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По предварительной версии, причиной инцидента стала высокая скорость.