Украине возвращены тела еще 1200 погибших
На территорию Украины в воскресенье, 15 июня вернули тела еще 1200 погибших граждан.
Это уже четвертый этап репатриационных мероприятий после переговоров в Стамбуле.
Об этом сообщается со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.
«В Украину возвращено еще 1200 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим», - говорится в сообщении.
Экспертизы для установления личностей погибших будут проводить правоохранительные органы и экспертные учреждения МВД.
Репатриацию удалось провести благодаря сотрудничеству Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, СБУ, ВСУ, МВД, офиса омбудсмена по правам человека, секретариата уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны Украины.
Коордштаб также выразил благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.