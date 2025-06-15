Турция поднимет плату за проход через Босфор и Дарданеллы

С 1 июля 2025 года Турция увеличит стоимость прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы на 15 процентов, до 5,83 доллара США.

Об этом сообщают РИА Новости.

Тариф рассчитывается на основе стоимости так называемого «золотого франка», установленного в 1936 году Конвенцией Монтре, регулирующей судоходство в зоне турецких проливов. Конвенция сохраняет свободу передвижения торговых судов в мирное и военное время, но накладывает ограничения на пребывание военных кораблей государств, не имеющих выхода к Черному морю.

Стоимость транзита оставалась неизменной почти 40 лет — до 2022 года. Затем она была повышена в 2023 году на 8 процентов, до 4,42 доллара. С 2025 года, как отметил министр, расчетная стоимость золотого франка составит 5,83 доллара. Именно эта сумма используется для расчета сборов, которые Турция вправе взимать с судов.

Согласно Конвенции Монтре, Турция вправе ограничивать проход военных кораблей в чрезвычайных ситуациях, но сохраняет за собой право на сборы с коммерческого судоходства.