В Индии погибли семь человек после крушения вертолета - ОБНОВЛЕНО

Семь человек стали жертвами крушения вертолета в Гималаях на севере Индии.

Об этом сообщили в местной администрации.

"Среди погибших были шесть паломников и пилот", - приводит агентство PTI слова сотрудника управления по борьбе с чрезвычайными ситуациями округа Рудрапраяг в штате Уттаракханд Нандан Сингх Раджвар.

По его словам, авария произошла над лесами Гаурикунда в условиях плохой видимости из-за неблагоприятной погоды.

Вертолет вылетел ранним утром из деревни Кедарнатх, расположенной на высоте более 3,5 тыс. метров над уровнем моря. Вскоре после взлета он упал и загорелся.

08:35

Вертолет потерпел крушение в Гималаях на севере Индии.

Об этом сообщило агентство ANI.

По имеющимся данным, на борту находились семь человек, включая пилота. Телеканал NDTV передает, что все находившиеся на борту погибли. Официальная информация о числе погибших пока не поступала.

Вертолет возвращался из деревни Кедарнатх в горной местности штата Уттаракханд. Сообщается, что крушение могло произойти из-за неблагоприятных погодных условий.