Трамп заявил, что США не имеют отношения к последнему нападению Израиля на Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не имеют никакого отношения к последнему нападению Израиля на Иран.

"США не имеют никакого отношения к сегодняшнему нападению на Иран. Однако мы можем легко заключить сделку между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту", - написал он в Truth Social.

Он добавил, что если Иран каким-либо образом нападет на США, то на него обрушится вся мощь американских вооруженных сил "в невиданном ранее масштабе".