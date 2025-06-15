Нетаньяху заявил, что США помогают Израилю в отражении ударов Ирана

США оказывают содействие израильским силам в отражении ответных ударов Ирана по еврейскому государству.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News.

"Я глубоко признателен за решение президента [США Дональда] Трампа помочь в защите Израиля, - подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, оказывает ли американская сторона всю запрашиваемую поддержку еврейскому государству. - Американские пилоты, как и наши пилоты, сбивают беспилотники, которые направляются в Израиль.

Американские ракетные батареи THAAD помогают защищать Тель-Авив и территорию вокруг него. Американские корабли с системой [ПРО] Aegis в Средиземном море".

"Это все решения президента Трампа, за которые я глубоко признателен", - добавил Нетаньяху, подчеркнув, что "в полной мере доверяет решениям" американского лидера.

Источник: ТАСС