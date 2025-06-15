Эрдоган во второй раз за выходные поговорил с Трампом и обсудил конфликт Израиля и Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел второй за выходные телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, обсудив с ним ситуацию вокруг конфликта Израиля и Ирана.

"Сегодня президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он приветствовал недавние заявления президента США о прекращении конфликта между Израилем и Ираном и установлении мира в регионе и подчеркнул необходимость принятия немедленных мер для предотвращения катастрофы, которая может поджечь весь регион. Эрдоган заявил, что единственный способ разрешения спора вокруг ядерной программы [Ирана] - дипломатия. Турция готова приложить все усилия и оказать содействие", - говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера.

Эрдоган также отметил, что "спираль насилия, начавшаяся с атак Израиля на Иран, нанесла необратимый экономический и гражданский ущерб обеим сторонам и что эту опасную тенденцию необходимо предотвратить". Предыдущий разговор Эрдогана и Трампа, посвященный ситуации в регионе, состоялся 14 июня.

Ранее Трамп выразил уверенность в том, что между Ираном и Израилем вскоре установится мир. На своей странице в Truth Social он отметил, что с этой целью проводятся встречи и телефонные разговоры. По словам Трампа, Ирану и Израилю следует достичь договоренностей о прекращении боевых действий.