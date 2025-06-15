СМИ: Южная Корея не готовит новую помощь для Украины
Правительство нового президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна не прорабатывает вопрос предоставления новой помощи Украине.
Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на сотрудника администрации южнокорейского лидера.
"Оказываемая и обещанная нами к настоящему моменту помощь продолжится. Новой помощи на стадии планирования пока нет", - рассказал представитель администрации.
Южная Корея оказывала гуманитарную и финансовую помощь Киеву, но не поставляла оружие.
Он также не исключил возможности встречи Ли Чжэ Мёна с Владимиром Зеленским на полях саммита Группы семи в Канаде. "Соответствующая подготовка ведется", - сказал сотрудник. Ли Чжэ Мён отправится в Канаду 16 июня.
Сотруднику администрации южнокорейского лидера также задали вопрос о возможности подготовки телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. "Такие решения принимаются с учетом графиков лидеров, отношений между странами, международной обстановки. Больше мне сказать нечего", - ответил чиновник.
Новый президент приступил к обязанностям 4 июня и уже поговорил по телефону с лидерами США, Японии и КНР.
Источник: ТАСС