В некоторых реках Азербайджана наблюдаются паводки

По реке Талачай в Загатальском районе сошел сель.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии о фактической ситуации на реках республики.

По данным автоматических гидрологических станций на 9:00 воскресенья, в некоторых реках поднялся уровень воды.

На территории Большого Кавказа, в реке Эйричай уровень воды поднялся на 69 см, в Катехчай - на 24 см, в Гудиялчай - на 4 см; на территории Малого Кавказа, в Эсрикчай - на 16 см, в Зеямчай - на 3 см; на территории Карабаха и Восточного Зангезура, в Гуручай - на 5 см, в Охчучай и Бергюшадчай - на 2 см.

В трансграничной реке Ганых-Джелаир уровень воды повысился на 12 см, расход воды составляет 132 м3/сек, что составляет 78% от нормы.