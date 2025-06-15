Пожар в нефтехранилище Шахран в Тегеране взяли под контроль

Иранские спасатели взяли под контроль пожар в нефтехранилище Шахран в Тегеране.

Об этом сообщило министерство нефти исламской республики.

"Пожар в нефтехранилище Шахран и топливном резервуаре на юге Тегерана взят под контроль", - приводит заявление ведомства иранское агентство IRNA. В министерстве уточнили, что черный дым в районе этих объектов будет подниматься в небо до полного выгорания содержимого резервуаров. Опасности для граждан нет, подчеркнули в ведомстве.