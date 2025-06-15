Пострадавший в ДТП в Загатале водитель скончался в больнице

Водитель мотоцикла, пострадавший накануне в дорожно-транспортном происшествии в селе Мосул Загатальского района, сегодня скончался в больнице.

Как сообщает Report, Осман Оруджев, 1958 года рождения, получил различные травмы при опрокидывании мотоцикла, которым он управлял.

Мужчина был доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, пациент скончался.

В региональной группе пресс-службы МВД уточнили, что по факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.