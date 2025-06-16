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В Иране подтвердили гибель главы разведки КСИР при израильских атаках - ОБНОВЛЕНО

First News Media00:20 - Сегодня
В Иране подтвердили гибель главы разведки КСИР при израильских атаках - ОБНОВЛЕНО

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) подтвердил информацию о гибели главы разведки корпуса Мохаммада Каземи во время израильских ударов.

Как отмечается в заявлении, вместе с Каземи погибли двое его сподвижников Хасан Мохакак и Мохсен Багери.

Они также являлись высокопоставленными офицерами разведки.

2025/06/15 23:50

Глава разведывательной службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Мохаммад Каземи был убит при ударе Израиля по территории исламской республики.

Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News.

"Мы атаковали их высшее командование. Я могу сообщить вам, что мы только что также добрались до начальника разведки и его заместителя в Тегеране", - сказал он.

Источник: ТАСС

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