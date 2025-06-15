МИД Ирана не верит утверждениям США о том, что они не участвовали в атаке на республику

Иран не верит заявлениям США о том, что Вашингтон якобы не причастен к ударам по иранским ядерным объектам.

Об этом сообщил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи на встрече с иностранными послами в Тегеране.

"За последние два дня мы получили от США заверения по разным каналам, в которых утверждается, что они не участвовали и не будут участвовать в этом нападении. Как я уже сказал, мы не верим этим заявлениям, поскольку имеющиеся у нас доказательства свидетельствуют об обратном", - подчеркнул министр.

Нападение Израиля на Иран направлено на срыв переговоров между Тегераном и Вашингтоном по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, заявил Арагчи.

"То, что было сделано, направлено на подрыв дипломатии и переговоров. Мы сожалеем, что США присоединились к этим действиям", - сказал он на встрече с иностранными дипломатами в Тегеране.

Источник: ТАСС