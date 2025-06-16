Израильско-иранский конфликт создал трудности для армянского импорта и экспорта

Часть армянских грузов застряла в порту Бандар-Аббас и на дорогах в Иране.

Об этом заявил министр экономики Армении Геворк Папоян, на обсуждении отчета о выполнении бюджета за 2024 год в комиссии парламента по экономическим вопросам, передает Sputnik Армения.

Министр напомнил, что МИД Армении уже выразил свою официальную позицию, с надеждой на установление скорейшего мира. Стабильность в регионе очень важна для всех стран, включая Армению, сказал он.

«У нас есть сложности и с импортом, и с экспортом, причем как в Иран, так и через его территорию. Это факторы, которые находятся практически вне нашего управления, но надеемся, что конфликт будет урегулирован, и мы сможем провозить грузы через дружественный Иран, как и раньше», - заявил министр.