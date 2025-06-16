Парламент Ирана не рассматривает вопрос выхода из ДНЯО

Парламент Ирана опроверг информацию, что депутаты рассматривают законопроект о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ответ на атаки Израиля.

Об этом сообщило агентство Mehr.

Ранее иранские СМИ со ссылкой на депутата Рухоллу Изадхаху сообщали, что Меджлис Ирана рассматривает возможность выхода из ДНЯО в связи с ударами Израиля по ее ядерным объектам.

«Минимально необходимая мера - это выход из ДНЯО. Этот вопрос мы сейчас рассматриваем в парламенте, и даже выход из МАГАТЭ», - цитировал его иранский телеканал SNN.

Еще ранее представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Эбрахим Резаи призвал руководство республики выйти из ДНЯО. Он подчеркнул, что этот документ должен был обеспечивать безопасность Ирана, «а не становиться причиной ее отсутствия».

Источник: ТАСС