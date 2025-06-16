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Пезешкиан: сторонникам ядерного оружия нет места в иранской политике

First News Media14:30 - Сегодня
Пезешкиан: сторонникам ядерного оружия нет места в иранской политике

Иран против разработки ядерного оружия, это неизменная позиция верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

«Четкая позиция государства, на которую неоднократно указывал верховный лидер, заключается в отказе от обладания [ядерным оружием] и отсутствии стремления к разработке ядерного оружия. Любому, кто занимает позицию, противоречащую этой четкой позиции, нет места в формировании политики Исламской Республики Иран», - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.

Источник: ТАСС

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