Израильтяне ликвидировали главу разведки КСИР и его заместителя

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию главы разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Хаземи.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что авиация нанесла удар по зданию в районе Тегерана, где находились несколько высокопоставленных представителей разведывательных структур Ирана. В результате удара были ликвидированы глава разведки КСИР Мохаммад Хаземи, его заместитель Мохаммад Хасан Мохаккаки, руководитель разведывательного отдела Сил Кудс Мохсен Бакери и его заместитель Абу аль-Фадль Никуаи.

По словам пресс-секретаря ЦАХАЛа, эти четверо были ключевыми фигурами в планировании операций против Израиля, Запада и стран региона, а также играли центральную роль в формировании разведывательной картины в Иране.

Источник: Vesty.co.il