Иран казнил обвиняемого в шпионаже на Израиль

Обвиняемого в шпионаже в пользу Израиля казнили в Иране.

Об этом сообщило агентство Mizan.

Исмаила Фекри, которого обвинили в сотрудничестве с израильской разведкой «Моссад» и попытке передачи секретной информации, казнили утром в понедельник.

В материалах дела утверждается, что Фекри пытался передать офицеру «Моссада» по защищенной связи «секретную информацию, включая сведения о секретных местах и ​​штаб-квартирах, сведения о конкретных лицах, организационных миссиях и т. п.», и за это хотел получить вознаграждение.

Источник: Gazeta.Ru