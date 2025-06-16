Иран казнил обвиняемого в шпионаже на Израиль
Обвиняемого в шпионаже в пользу Израиля казнили в Иране.
Об этом сообщило агентство Mizan.
Исмаила Фекри, которого обвинили в сотрудничестве с израильской разведкой «Моссад» и попытке передачи секретной информации, казнили утром в понедельник.
В материалах дела утверждается, что Фекри пытался передать офицеру «Моссада» по защищенной связи «секретную информацию, включая сведения о секретных местах и штаб-квартирах, сведения о конкретных лицах, организационных миссиях и т. п.», и за это хотел получить вознаграждение.
Источник: Gazeta.Ru
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