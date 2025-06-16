Путин поблагодарил Эрдогана за содействие в переговорах РФ и Украины
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону высказались за прекращение боевых действий на Ближнем Востоке и урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«С обеих сторон выражена самая серьезная озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, уже приведшего к большому количеству жертв и чреватого тяжелыми долгосрочными последствиями для всего региона», - указывается в сообщении. Лидеры высказались за безотлагательное прекращение боевых действий и урегулирование спорных вопросов, в том числе касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами.
При обсуждении украинской проблематики Путин выразил признательность турецкой стороне за организационное содействие прямым российско-украинским переговорам.