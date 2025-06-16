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Президент Ирана пообещал силой защищать право Ирана на мирный атом

First News Media16:30 - Сегодня
Президент Ирана пообещал силой защищать право Ирана на мирный атом

Иран будет силовыми методами защищать свое неотъемлемое право на мирное использование ядерной энергии.

Об этом заявил президент республики Масуд Пезешкиан.

«Мы имеем право извлекать выгоду из ядерной энергии и связанных с ней исследований, которые приносят пользу стране и обществу. Это неотъемлемое право иранского народа. Никто не может отнять его у исламской республики. Мы будем защищать это право силой», - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.

Источник: ТАСС

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