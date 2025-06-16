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Трамп допустил заключение сделки между Израилем и Ираном

First News Media09:20 - Сегодня
Трамп допустил заключение сделки между Израилем и Ираном

Израиль и Иран могут достичь договоренности о прекращении боевых действий.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами на Южной лужайке Белого дома, сообщает ТАСС.

Он выразил надежду, что две страны заключат сделку. По мнению главы Белого дома, для нее пришло время.

«Но иногда приходится решать дело путем борьбы. Посмотрим, что будет. Я думаю, есть все шансы на то, что будет сделка», — сказал американский лидер.

Он также заявил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь еврейскому государству в обороне.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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