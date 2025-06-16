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Отделение посольства США в Израиле повреждено из-за ракетных ударов - ОБНОВЛЕНО

First News Media10:50 - Сегодня
Отделение посольства США в Израиле повреждено из-за ракетных ударов - ОБНОВЛЕНО

Отделение американского посольства в Тель-Авиве получило повреждения в связи с ракетным обстрелом вблизи комплекса, никто из сотрудников не пострадал.

Об этом сообщил посол США в Израиле Майк Хакаби в соцсети «Х».

«Посольство и консульство США в Израиле официально останутся закрытыми сегодня, поскольку требование оставаться в укрытиях все еще действует. Есть некоторые незначительные повреждения в результате попадания иранских ракет в район филиала посольства в Тель-Авиве, но среди персонала пострадавших нет», — написал Хакаби.

Источник: Gazeta.Ru

10:00

Рядом с отделением посольства США в Тель-Авиве упала одна из ракет.

Об этом сообщил израильский портал Ynet.

«Одна из ракет упала рядом с территорией комплекса американского посольства в Тель-Авиве», — сказано в сообщении.

Портал не уточняет, о ракете какой страны идет речь.

До этого высотный дом в Тель-Авиве, в котором проживает посол Дании в Израиле Томас Винклер, попал под удар иранской ракеты. Сам дипломат сообщил в своем Facebook, что с ним ничего не случилось, поскольку он был в безопасности в своем защищенном помещении.

Источник: Gazeta.Ru

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