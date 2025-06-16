Израильские военные атаковали объекты «Кудс» в Тегеране

Израильская армия заявила, что ВВС нанесли точечные удары по командным пунктам «Кудс» — элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и иранской армии, расположенным в Тегеране.

Об этом сообщили в Telegram-канале израильских военных.

По информации ЦАХАЛ, операции проводились на основе данных разведки. В этих центрах, как утверждают военные, планировались атаки против Израиля с помощью подконтрольных Ирану группировок на Ближнем Востоке.

Источник: Gazeta.Ru