Азербайджан представлен руководством COP29 на Июньских встречах ООН по климату – SB62 в Бонне

Июньские встречи ООН по климату (62-я сессия Вспомогательных органов Рамочной конвенции ООН об изменении климата — SB62) в понедельник начинают работу в немецком городе Бонн, они продлятся до 26 июня.

Мероприятие расценивается как очередной критически важный этап в глобальной климатической дипломатии. Более 5 тысяч представителей правительств и климатических активистов собрались в Бонне, чтобы в течение около двух недель, исходя из результатов 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН – COP29, обсудить подготовку к очередному крупному климатическому саммиту — COP30, который пройдет в Бразилии.

Основными пунктами повестки нынешней сессии являются: определение глобальных ориентиров по адаптации к изменению климата, справедливый энергетический переход, сокращение выбросов углерода и, самое главное — мобилизация 1,3 трлн долларов климатического финансирования в рамках «Дорожной карты от Баку до Белена».

В этих дискуссиях активно участвует Азербайджан в лице председательства COP29. Организационный комитет бакинского саммита представлен на встречах в Бонне в полном составе. Делегация Азербайджана проявляет инициативность как за столом дипломатических переговоров, так и в специальном выставочном кампусе.

Несомненно, говоря о 62-й сессии Вспомогательных органов ООН по вопросам климата, следует особо подчеркнуть значение COP29 и то, что ключевые темы обсуждений берут начало именно в Баку. В прошлом году наша страна стала местом свершения ряда важных новшеств в истории COP.

Прежде всего, на бакинском саммите был достигнут серьезный прогресс по статье 6 Парижского соглашения — международному регулированию углеродных рынков и механизмам сотрудничества. Это позволит странам координировать торговлю углеродными квотами и сокращение выбросов на международном уровне.

Кроме того, такие документы, как «Бакинские рамки действий по борьбе с изменением климата» и «Бакинская финансовая цель», сыграли роль дорожной карты для ускорения практических шагов в климатической политике. Весьма знаменательным для развивающихся стран стал запуск деятельности Фонда для возмещения потерь и ущерба — именно во время COP29 этот фонд был официально оформлен и уже приступил к работе с реальными финансовыми обязательствами.

Встречи в Бонне должны обеспечить продолжение этих важных достижений и создать платформу для принятия конкретных решений на COP30. От участников мероприятия требуется неукоснительное соблюдение Кодекса поведения ООН — это необходимо для диалога, основанного на взаимном уважении, инклюзивности и продуктивном сотрудничестве. Переговоры в Бонне — это не просто техническая подготовка, а продолжение роли Азербайджана в глобальной климатической политике. Наследие COP29 живет здесь и задает ключевые ориентиры на пути к COP30. На панельных заседаниях Июньских встреч состоятся выступления руководства COP29.

Источник: АЗЕРТАДЖ