Израиль заявил, что Иран заплатит высокую цену за ракетные удары

Министр обороны Израиля Исраэль Кац после очередных обстрелов со стороны Ирана заявил, что жители Тегерана «скоро заплатят цену» за действия властей исламской республики.

Соответствующий пост министр опубликовал на своей странице в соцсети X.

Кац заявил, что «высокомерный диктатор» в Иране превратился в «трусливого убийцу», который уничтожает гражданское население Израиля, чтобы удержать Армию обороны еврейского государства от продолжения атаки, которая подрывает его возможности.

«Жители Тегерана заплатят за это цену — и скоро», — подчеркнул министр обороны Израиля.

Источник: Gazeta.Ru