Минздрав Израиля назвал число пострадавших после ударов Ирана за ночь

Больницы Израиля в ночь на 16 июня приняли в общей сложности 287 пациентов с различными жалобами после ракетных ударов со стороны Ирана.

Об этом сообщила пресс-служба израильского министерства здравоохранения.

Отмечается, что один человек поступил в больницу в тяжелом состоянии, 13 — в состоянии средней тяжести, у 240 человек выявили легкие травмы. Еще 11 человек обратились за помощью медиков из-за состояния шока. Более 20 пациентов пока проходят обследования, поэтому их состояние еще не определено.

Источник: Gazeta.Ru