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В Иране задержали грузовики с израильскими дронами и взрывчаткой

First News Media13:10 - Сегодня
В Иране задержали грузовики с израильскими дронами и взрывчаткой

Сотрудники правоохранительных органов Ирана задержали в провинции Лурестан на западе страны два грузовых автомобиля, которые перевозили израильские дроны-камикадзе и взрывчатые вещества.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

По утверждению телеканала, перевозка грузов осуществлялась агентами израильской разведывательной службы «Моссад».

Ранее агентство NourNews информировало, что «Моссад» использовал дроны такого типа для нанесения ударов по военным объектам внутри Ирана.

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