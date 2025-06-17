Главы МИД ЕС согласовали позицию по вопросу Ирана

Главы МИД ЕС в ходе экстренной видеоконференции согласовали позицию, что Иран не должен иметь ядерное оружие, и призвали к деэскалации между Ираном и Израилем, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

«Министры приняли решение, что Иран не должен иметь ядерное оружие. Мы призываем к деэскалации и дипломатическим усилиям», - заявила она.

Каллас подтвердила, что главы МИД ЕС договорились «также работать над поддержкой стабильности рынка нефти», и занимаются координацией действий по эвакуации граждан ЕС из региона конфликта.

Источник: ТАСС