В Шеки изъяты оружие и наркотики, есть задержанные

Сотрудниками Шекинского городского отдела полиции задержан 64-летний Низами Сеидов, подозреваемый в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

По имеющимся данным, у него были обнаружены один автомат Калашникова, магазин и 51 патрон, а также кусты конопли, выращенные с соблюдением агротехнических правил.

В ходе дальнейших мероприятий было установлено, что Н.Сеидов приобрёл это оружие у своих знакомых – Вахида Гашимова и Парвиза Джаббарова. Они также были задержаны сотрудниками полиции и переданы следствию. У В.Гашимова дополнительно были обнаружены 1960 патронов, охотничье ружьё и кусты конопли, которые он хранил, закопав в землю.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении каждого из задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.