Власти Грузии планируют упразднить Совет национальной безопасности

Правительство Грузии обратилось в парламент с просьбой упразднить Совет национальной безопасности, сообщает правительственная пресс-служба.

«Согласно предложенной поправке, Совет национальной безопасности будет упразднен с первого сентября 2025 года, и его полномочия будут осуществляться правительством Грузии в соответствии с парламентской моделью управления. В случае одобрения парламентом соответствующие поправки будут внесены в закон Грузии «О планировании и координации политики национальной безопасности», - говорится в заявлении.

По данным ведомства, согласно поправкам, для ликвидации Совета национальной безопасности будет создана специальная комиссия. Ее состав и полномочия будут определены правительством.

Источник: РИА Новости