В Израиле из-за ударов Ирана погибли 24 человека

Ракетные удары Ирана, начавшиеся 13 июня, привели к гибели 24 человек в Израиле, более 640 пострадали.

Такие данные приводятся в сводке, которую опубликовал советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

«Потери среди гражданского населения: 24 человека погибли, более 647 человек получили ранения», - отмечается в сообщении.

Гендельман отметил, что Иран за время обмена ударами с Израилем запустил в сторону еврейского государства «около 400 ракет и сотни БПЛА».

После обстрелов были зафиксированы падения ракет или их обломков «примерно в 35 различных локациях», уточняется в сводке.

Израильтяне подали почти 19 тыс. заявлений на компенсацию материального ущерба после начала обстрелов со стороны Ирана.

Источник: ТАСС