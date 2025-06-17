Эрдоган: Анкара прилагает дипломатические усилия для разрешения конфликта между Израилем и Ираном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном.

Об этом говорится в сообщении Управления по связям при Администрации президента Турции.

Обсуждены конфликт между Израилем и Ираном, состояние двусторонних отношений Турции и ОАЭ, а также региональная проблематика.

В ходе беседы президент Эрдоган заявил, что акцентировал недопустимость новой войны в регионе.

По его словам, Анкара посредством дипломатических контактов прилагает усилия для прекращения конфликта, который «ставит под угрозу безопасность всего региона».

Турецкий лидер подчеркнул, что единственный способ урегулировать разногласия вокруг ядерной программы Ирана заключается в возобновлении переговоров.

Источник: Anadolu