Трое сотрудников Гостелерадиокомпании Ирана погибли в результате израильского удара

Число погибших сотрудников Гостелерадиокомпании «Голос Исламской Республики Иран» (IRIB) вследствие удара Израиля возросло до трех, сообщает агентство Fars.

Ранее IRIB сообщала, что подверглась атаке Израиля. Момент израильского удара по ее офису попал в прямой эфир новостей канала.

С момента начала Израилем широкомасштабной операции под названием «Восстающий лев», в Иране в результате бомбардировок погибли 220 человек, около 1800 получили ранения. В Израиле подтверждена гибель 24 человек, ранены свыше 600.