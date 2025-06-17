Лидеры G7 без Трампа обсудят санкции против России

Лидеры стран Группы семи (G7) 17 июня обсудят санкции против России без президента США Дональда Трампа, который досрочно покинул мероприятие.

Об этом пишет издание Politico, на которое ссылается ТАСС.

Указывается, что оставшиеся лидеры сегодня сосредоточатся на ужесточении санкций против России. Ожидается, что в числе гостей будет Владимир Зеленский, пишет издание.

Politico напоминает, что Трамп в ходе саммита дал понять, что не согласится на введение новых мер. Он заявил, что санкции «дорого стоят» и европейцы «должны пойти на это первыми». ЕС и Великобритания выступают за «более скоординированные» санкции. Трамп пока отказывался пойти на новые меры, включая европейское предложение по снижению потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, отмечает издание.

В этом году саммит G7 проходит 15-17 июня в канадской провинции Альберта.