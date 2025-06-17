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Иран представил новый беспилотник-камикадзе

First News Media11:28 - Сегодня
Иран представил новый беспилотник-камикадзе

Иран представил новый иранский беспилотник-камикадзе «Shahed 107», сообщает иранское агентство Tasnim.

Как сообщается, новый представленный КСИР дрон с поршневым двигателем способен преодолевать расстояние в более 1500 км.

Отмечается, что беспилотники серии «Shahed» — это ударные и разведывательные БПЛА, разработанные в Иране для выполнения широкого спектра боевых задач. Их основными преимуществами называются «большая дальность полёта, способность работать на малых высотах, устойчивость к радиоэлектронной борьбе и низкая стоимость, позволяющая использовать их массово».

Также в новости говорится, что этот беспилотник обладает высокой способностью проникать через уровни обороны противника и, при использовании в больших количествах, сможет нанести существенный удар по его обороноспособности.

Источник: Tasnim

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