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Министерство здравоохранения отмечает профессиональный праздник медицинских работников

First News Media11:39 - Сегодня
Министерство здравоохранения отмечает профессиональный праздник медицинских работников

В соответствии с Распоряжением общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева от 4 июня 2001 года ежегодно 17 июня отмечается в нашей стране как профессиональный праздник медицинских работников.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, в связи с профессиональным праздником медицинских работников министр здравоохранения Теймур Мусаев, руководители Аппарата и подведомственных учреждений Минздрава посетили Аллею почетного захоронения и возложили цветы к могиле общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Также были возложены цветы на могилы выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, видного общественного деятеля, организатора здравоохранения Азиза Алиева и известного ученого Тамерлана Алиева.

Коллектив Министерства здравоохранения также посетил Шехидляр хиябаны, где почтил память героических сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

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