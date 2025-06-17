 В Иране заявили об атаке на Израиль «новым оружием» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Иране заявили об атаке на Израиль «новым оружием»

First News Media12:16 - Сегодня
В Иране заявили об атаке на Израиль «новым оружием»

Иран атаковал Тель-Авив, Хайфу и другие военные объекты Израиля «передовым оружием» и с использованием сотен ударных беспилотников и планирует усилить атаки в ближайшие часы.

Об этом заявил командующий сухопутными войсками армии исламской республики генерал-майор Киюмарс Хейдари.

«Враг должен знать, что началась новая волна жестоких атак вооруженных сил, в частности сухопутных войск армии, с использованием нового и передового оружия, которая усилится в ближайшие часы», - приводит его слова агентство IRNA.

«Сотни высокоточных беспилотников большой дальности, обладающие огромной разрушительной силой, успешно поразили [склады] вооружений и стратегические цели сионистского режима (имеется в виду Израиля) на оккупированных территориях, включая Тель-Авив и Хайфу», - добавил он.

Поделиться:
111

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Ассамблеи Северной ...

Политика

Минск выразил признательность Азербайджану за возможность для выезда ...

Общество

На каком этапе ремонтные работы после аварии на водопроводе Огуз-Габала-Баку? - ...

В мире

ЦАХАЛ ликвидировал генерала КСИР Али Шадмани

В мире

КСИР Ирана заявил о начале «еще более масштабной» ракетной атаки на Израиль

В Иране заявили об атаке на Израиль «новым оружием»

Трамп ожидает, что ядерную программу Ирана «уничтожат» до вмешательства США

СМИ: Иран ударил по зданиям МОССАД и израильской военной разведки

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

Зеленский: Россия хочет захватить Одессу и выйти к границе с Молдовой и Румынией

Официальный Тегеран предупредил Великобританию, США и Францию

Уточнены данные о погибших в авиакатастрофе Boeing 787 - ОБНОВЛЕНО

В Иране сообщили о менее 50 пострадавших во время атак Израиля

Последние новости

КСИР Ирана заявил о начале «еще более масштабной» ракетной атаки на Израиль

Сегодня, 12:35

Азербайджан готовится к запуску частных пенсионных фондов: Что это даст гражданам?

Сегодня, 12:28

«Трудоустройство» обернулось аферой: женщина обманула граждан на 42 тыс. манатов

Сегодня, 12:18

В Иране заявили об атаке на Израиль «новым оружием»

Сегодня, 12:16

Трамп ожидает, что ядерную программу Ирана «уничтожат» до вмешательства США

Сегодня, 12:01

Как долго в Азербайджане сохранится нестабильная погода?

Сегодня, 11:55

СМИ: Иран ударил по зданиям МОССАД и израильской военной разведки

Сегодня, 11:51

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Ассамблеи Северной Македонии - ФОТО

Сегодня, 11:48

Израиль готовит против Ирана новую операцию - дипломат

Сегодня, 11:47

Министерство здравоохранения отмечает профессиональный праздник медицинских работников

Сегодня, 11:39

Председатель Парламентской ассамблеи Северной Македонии прибыл с визитом в Азербайджан

Сегодня, 11:36

Иран представил новый беспилотник-камикадзе

Сегодня, 11:28

Трамп пригрозил Ирану жестким ответом на возможные удары по базам США

Сегодня, 11:25

Три судна горят у побережья Ирана вблизи Ормузского пролива

Сегодня, 11:03

Минск выразил признательность Азербайджану за возможность для выезда белорусских граждан

Сегодня, 11:01

Министр обороны США заявил о развертывании дополнительных сил на Ближнем Востоке

Сегодня, 10:52

В Азербайджане сын подозревается в нанесении ножевых ранений отцу

Сегодня, 10:42

На каком этапе ремонтные работы после аварии на водопроводе Огуз-Габала-Баку? - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:25

ЦАХАЛ ликвидировал генерала КСИР Али Шадмани

Сегодня, 10:24

В Азербайджане мужчина найден мертвым на рабочем месте

Сегодня, 10:21
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36