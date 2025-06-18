Израиль с начала операции атаковал 1,1 тыс. объектов в Иране

Израильские военные с начала операции «Восстающий лев» атаковали 1,1 тыс. различных объектов на всей территории Ирана.

Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эфи Дефрин.

«По состоянию на настоящий момент мы [ЦАХАЛ] атаковали более 1,1 тыс. различных объектов по всему Ирану», - сказал он.

По его словам, Армия обороны Израиля систематически работает в соответствии с планом и продолжит это делать, «пока все цели не будут достигнуты».

Источник: ТАСС