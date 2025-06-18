В Баку открылся новый Визовый центр Германии

Открытие нового Визового центра Германии TLS Contact, который будет предоставлять жителям Азербайджана профессиональные и удобные услуги по оформлению виз для поездок в ФРГ, состоялось в среду в Баку.

Как сообщает 1news.az, на мероприятии была подчеркнута важность визового центра как новой платформы для развития межгосударственных связей, культурного обмена и туристического потока между двумя странами.

«Эти двери — как ворота в Германию. А люди, работающие здесь, — первые, кого встречают граждане, желающие посетить нашу страну. Вы являетесь своеобразными послами между Германией и Азербайджаном. Мы уверены, что наше сотрудничество будет долгим и плодотворным», — отметил заместитель главы дипломатической миссии Германии в Азербайджане Хейко Шварц.

Новый визовый центр оборудован по международным стандартам и призван обеспечить высокий уровень сервиса, прозрачность процедур и комфорт для заявителей. Центр будет обслуживать граждан, подающих документы на все категории виз: туристические, деловые, учебные, семейные и другие.

Центр уже начал прием заявителей и ожидает высокий интерес со стороны путешественников, студентов, предпринимателей и всех, кто заинтересован в посещении Германии.