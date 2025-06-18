Пашинян открестился от обвинений в объявлении войны церкви

Премьер-министр Армнии Никол Пашинян заявил, что не объявлял войну Армянской апостольской церкви (ААЦ) и его центру в Эчмиадзине.

«Войну объявили те люди, которые нарушают устав ААЦ, обет безбрачия, наши традиции. Моя задача, как преданного прихожанина ААЦ, заключается в том, чтобы вернуть церковь к духовным ценностям и корням», - сказал он в среду журналистам.

Премьер-министр Армении в последние дни регулярно публикует в соцсетях посты с обвинениями в нарушении целибата со стороны армянского католикоса Гарегина II и архиепископа Аршака Хачатряна.

Пашинян уверяет, что имеет факты, доказывающее это, и настаивает, что католикос и архиепископ Аршак должны быть низложены и должны покинуть Эчмиадзин.

Источник: Новости-Армения