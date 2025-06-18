Эмин Амруллаев встретился с китайской делегацией в рамках «Глобального конгресса по устойчивому развитию» - ФОТО

18 июня в рамках проходящего в Стамбуле (Турция) Глобального конгресса по устойчивому развитию министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев посетил павильон Китая, где были представлены до 20 ведущих высших учебных заведений страны. Азербайджанской делегации была предоставлена подробная информация о направлениях деятельности китайских университетов.

В продолжение визита состоялась деловая встреча с представителями руководства пяти ведущих университетов Китая, в ходе которой были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества между высшими учебными заведениями двух стран. В частности, была подчеркнута важность сотрудничества и интеграции в области технических наук, инженерии, исследований и разработок. При этом были отмечены возможности взаимного обмена студентами и преподавателями, разработки совместных программ, а также взаимного сотрудничества в повышении международной конкурентоспособности высших учебных заведений.

Отметим, что на прошлой неделе, в рамках визита Эмина Амруллаева в город Чэнду (Китай) состоялась встреча с министром науки и технологий Китайской Народной Республики Инь Хэцзюнем. В ходе встречи обсуждались пути расширения научного сотрудничества между двумя странами. Также были подписаны протоколы о намерениях, направленные на укрепление взаимного сотрудничества в таких ключевых сферах, как наука, технологии и искусственный интеллект.