Хаменеи заявил, что Иран победит в конфликте с Израилем

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что республика выйдет победителем из противостояния с Израилем.

«Всевышний непременно дарует победу иранскому народу, истине и правде», - сказал он в обращении к нации. Слова Хаменеи приводит его пресс-служба.

«Американцы и те, кто знаком с политикой этого региона, знают, что участие Америки в этой проблеме, безусловно, будет им во вред, и они получат удар. Удар, который будет гораздо более разрушительным, чем ущерб, который понесет Иран», - отметил он.

Ответная атака Ирана ослабила Израиль, у Тегерана есть план осуществления новых ударов возмездия, считает Хаменеи. «Сионистский враг (имеется в виду Израиль – ред.) должен быть наказан и уже получает наказание. [Удар] возмездия, который иранский народ и вооруженные силы нанесли по этому злому врагу, наносят в настоящее время и планируют нанести в будущем, - суровое наказание, которое ослабило его», - подчеркнул Хаменеи.

Источник: ТАСС