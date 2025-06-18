Пашинян уверен, что план оппозиции организовать его импичмент провалится

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что оппозиции не удастся организовать процесс его импичмента.

«Оппозиция занимается своей деятельностью, пусть этим и занимается. Пусть они сами думают о том, им это удастся или нет», - отметил Пашинян на брифинге в среду.

Инициативу по импичменту Пашиняна поддерживают обе оппозиционные фракции парламента Армении – «Армения» (28 депутатов) и «Честь имею» (6 депутатов).

Вотум недоверия действующему премьер-министру может обсуждаться в Национальном собрании только в том случае, если не менее 36 депутатов предоставят подписи, необходимые для начала процесса. Указывается, что для успеха процесса необходимо минимум 54 голоса (простое большинство депутатов).

Источник: Новости-Армения